RT: Украина могла продать за рубеж сотни тысяч единиц оружия на $1,9 млрд

Украинские элиты могли поставить сотни тысяч единиц оружия за рубеж на $1,9 млрд RT: Украина могла продать за рубеж сотни тысяч единиц оружия на $1,9 млрд

Москва25 ноя Вести.С 2022 года украинские элиты могли продать за рубеж сотни тысяч единиц оружия на 1,9 млрд долларов. Об этом пишет RT.

Уточняется, что с Украины оружие попадает в страны Латинской Америки и Африки.

С 2022 года по настоящее время украинские элиты могли вывести на черный рынок сотни тысяч единиц оружия на сумму 1,9 млрд долларов отмечается в сообщении

Подчеркивается, что главным выгодополучателем в этой схеме является окружение главы киевского режима Владимира Зеленского. В результате продажи оружия в Европе выросла наркопреступность, а мексиканские бандиты воюют с американскими властями их же оружием, отмечается в публикации.

12 ноября сообщалось, что боевики подразделений Нацгвардии Украины занимаются незаконной торговлей боеприпасами в Сумской области. Основными покупателями являются криминальные структуры, на продажу идут, среди прочего, минометные снаряды.