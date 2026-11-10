Пол Маккартни стал третьим в мире музыкантом-миллиардером Forbes: состояние Пола Маккартни составляет около 1,4 миллиарда долларов

Москва10 ноя Вести.Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни вошел в тройку самых богатых музыкантов в мире. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Основным источником дохода музыканта является его издательская компания MPL Communications. Она позволяет экс-битлу сохранять большую долю своих авторских отчислений и получать доход от приобретенных им прав на песни других исполнителей, сообщает Forbes.

Кроме того, Маккартни имеет 25-процентную долей в мультимедийной корпорации Apple Corps, основанной участниками The Beatles еще в 1968 году. Это приносит ему ежегодных доход свыше 50 миллионов долларов.

На сегодняшний день самым богатым музыкантом в мире считается американский рэпер Jay-Z с состоянием более 2,8 миллиарда долларов. Второе место занимает певица Тейлор Свифт, капитал которой равен двум миллиардам долларов.

В марте Маккартни представил публике свой 18-й по счету альбом под названием The Boys of Dungeon Lane. Он включает в себя сборник редких и откровенных воспоминаний, а также нескольких "вдохновленных любовью" песен.