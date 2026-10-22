В Лондоне продается штаб-квартира Beatles, где группа выступала в последний раз Штаб-квартиру коммерческого подразделения Beatles в Лондоне выставили на продажу

Москва22 окт Вести.В лондонском районе Найтсбридж выставили на продажу штаб-квартиру коммерческого подразделения культовой британской рок-группы The Beatles – компании Apple Corps Ltd, сообщила газета The Times.

Шестиэтажное здание по адресу Овингтон-сквер, 27 было одной из первых штаб-квартир компании.

Здесь находится одна из самых известных крыш Лондона – именно на ней 30 января 1969 года состоялось последнее публичное выступление ливерпульской четверки... Почти 30 лет этот просторный викторианский таунхаус... служил центром коммерческой деятельности, связанной с брендом The Beatles отмечается в публикации

Занимается продажей здания агентство Noble Harris. Аналогичные объекты в этом районе стоят около 5-7 миллионов фунтов стерлингов, но ожидается, что штаб-квартиру Apple Corps Ltd продадут значительно дороже из-за ее истории. Точная цена здания не разглашается.

Ранее в переиздание альбома The Beatles Rubber Soul 1965 года была включена ранее неизвестная песня Джона Леннона – композиция Little Girl. Кроме того, в издание включили другие дополнительные материалы - 20 дублей и три домашние демозаписи с ранними вариантами песен Day Tripper и We Can Work It Out.