i Paper: Вашингтон может претендовать на территорию Royal Mint Court в Лондоне

США хотят занять место китайского "мегапосольства" в Лондоне i Paper: Вашингтон может претендовать на территорию Royal Mint Court в Лондоне

Москва1 авг Вести.Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность приобретения участка комплекса Royal Mint Court в Лондоне для размещения нового американского посольства, если разрешение на строительство китайского дипломатического комплекса будет отменено. Об этом сообщает газета i Paper.

По данным издания, обсуждение этой идеи в течение нескольких месяцев велось на высоком уровне в Госдепартаменте США и среди сотрудников американского посольства в Лондоне. Некоторые американские чиновники считают территорию рядом с Тауэром более выгодной с точки зрения стратегического расположения, чем нынешний комплекс дипмиссии в районе Найн-Элмс.

Представители США видят возможность приобрести этот объект, если разрешение на реализацию проекта в конечном счете будет отменено, полагая, что такой шаг обеспечил бы Вашингтону крупную геополитическую победу говорится в материале

Как отмечает i Paper, официальные переговоры по этому вопросу пока не ведутся.

По информации источников газеты, в ходе обсуждений также звучало шутливое предложение обменять нынешний комплекс американского посольства в Найн-Элмс на участок в Royal Mint Court, однако реализация такой сделки потребовала бы согласия нескольких правительств.