Москва25 июнВести.В Кушве Свердловской области полицейский получил тяжелую травму, закрыв собой жену во время торнадо. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на двух местных жителей.
По их словам, мужчина и его супруга вышли из дома на улице 9 Января и сели в машину. Пока пристегивались и заводили автомобиль, налетел смерч.
Пристегнулись ремнями, завели мотор, и в этот миг налетел смерч, на них посыпались обломки крыш, стволы деревьев, балки, заборы. Машину мотало из стороны в сторону, било обо все, как только не перевернуло! И выбежать они не могли, и там сидеть было смертельно опасноцитирует свидетеля сцены издание
В какой-то момент окно автомобиля пробил шлакоблок. Он пролетел сквозь салон, полицейский накрыл жену собой и получил удар в плечо. В итоге у него диагностировали перелом со смещением.
Очевидцы рассказали, что, когда супруги шли по улице после инцидента, мужчина несколько раз терял сознание. Потом одна из машин, ехавших навстречу, подобрала их и увезла в больницу.