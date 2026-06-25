В Кушве полицейский закрыл собой жену во время торнадо и получил травму

Полицейский из Кушвы получил тяжелую травму, закрыв собой жену во время смерча В Кушве полицейский закрыл собой жену во время торнадо и получил травму

Москва25 июн Вести.В Кушве Свердловской области полицейский получил тяжелую травму, закрыв собой жену во время торнадо. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на двух местных жителей.

По их словам, мужчина и его супруга вышли из дома на улице 9 Января и сели в машину. Пока пристегивались и заводили автомобиль, налетел смерч.

Пристегнулись ремнями, завели мотор, и в этот миг налетел смерч, на них посыпались обломки крыш, стволы деревьев, балки, заборы. Машину мотало из стороны в сторону, било обо все, как только не перевернуло! И выбежать они не могли, и там сидеть было смертельно опасно цитирует свидетеля сцены издание

В какой-то момент окно автомобиля пробил шлакоблок. Он пролетел сквозь салон, полицейский накрыл жену собой и получил удар в плечо. В итоге у него диагностировали перелом со смещением.

Очевидцы рассказали, что, когда супруги шли по улице после инцидента, мужчина несколько раз терял сознание. Потом одна из машин, ехавших навстречу, подобрала их и увезла в больницу.