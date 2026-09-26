Полиция Камчатки предупредила о незаконности несогласованных акций 26 сентября Полиция Камчатки предостерегла от участия в несогласованных акциях 26 сентября

Москва26 сен Вести.Полиция Камчатского края выступила с предостережением к жителям региона о недопустимости участия в несогласованных с властями публичных мероприятиях 26 сентября, информация о которых распространяется в интернете.

В сети Интернет и социальных сетях распространяется информация о возможном проведении 26 сентября публичных мероприятий, не согласованных в установленном законом порядке. УМВД России по Камчатскому краю напоминает, что участие в несанкционированных публичных мероприятиях влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ говорится в канале ведомства на платформе MAX

В полиции обратили внимание, что призывы к участию в таких мероприятиях могут распространяться не только напрямую, но и в завуалированной форме — под видом "встреч", "прогулок", "сборов" и "флешмобов".

Отдельное внимание следует проявлять к сообщениям, содержащим ссылки на неизвестные интернет - ресурсы, сайты, группы, каналы и чаты. Такие ссылки могут использоваться для совершения мошеннических действий и вовлечения граждан, особенно несовершеннолетних, в противоправную деятельность говорится в сообщении

В камчатской полиции рекомендовали проявлять осторожность при получении сообщений от неизвестных отправителей и доверять информации только из официальных источников.