Москва24 нояВести.В Москве сотрудники полиции начали проверку по факту конфликта бронзового призера чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анны Погорилой с мужчиной на парковке. Неизвестный сильно толкнул спортсменку, и она упала. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, передает ТАСС.
Стражи порядка в ходе мониторинга интернета выявили публикации, в которых говорится о нападении на фигуристку.
Предварительно установлено, что между двумя гражданами произошел конфликт на парковке, в результате которого мужчина толкнул женщину, после чего она упалаотмечается в сообщении
23 ноября в полицию поступили встречные заявления от двух сторон.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что Анна Погорилая припарковалась возле своего дома. В момент, когда она выходила из машины вместе с пятилетней дочерью, на нее набросился мужчина. Предварительно, конфликт возник из-за того, что спортсменка якобы задела прохожего, сдавая назад на автомобиле.