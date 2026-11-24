Полиция начала проверку после нападения на фигуристку Погорилую в Москве Полиция Москвы проводит проверку после конфликта с участием фигуристки Погорилой

Москва24 ноя Вести.В Москве сотрудники полиции начали проверку по факту конфликта бронзового призера чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анны Погорилой с мужчиной на парковке. Неизвестный сильно толкнул спортсменку, и она упала. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, передает ТАСС.

Стражи порядка в ходе мониторинга интернета выявили публикации, в которых говорится о нападении на фигуристку.

Предварительно установлено, что между двумя гражданами произошел конфликт на парковке, в результате которого мужчина толкнул женщину, после чего она упала отмечается в сообщении

23 ноября в полицию поступили встречные заявления от двух сторон.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что Анна Погорилая припарковалась возле своего дома. В момент, когда она выходила из машины вместе с пятилетней дочерью, на нее набросился мужчина. Предварительно, конфликт возник из-за того, что спортсменка якобы задела прохожего, сдавая назад на автомобиле.