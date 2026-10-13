Москва13 октВести.Нидерландские правоохранители задержали юношу, подозреваемого в подготовке теракта с максимальным количеством жертв. Об этом сообщается на сайте национальной прокуратуры страны.
20-летний мужчина из Капелле-ан-ден-Эйссел предстал перед судьей-комиссаром. Он подозревается в угрозах совершения террористического акта и подготовке к совершению террористического актаговорится в публикации
Согласно данным национальной прокуратуры, полиция получила сообщение о том, что молодой человек говорил о намерении совершить нападение и убить как можно больше людей. Предполагается, что он также указал возможную цель.
После того, как юноша был задержан, правоохранители провели в его доме обыск изъяли электронные носители информации для дальнейшего изучения. Там также нашли меч, два ножа и пневматическое оружие.
9 октября молодого человека доставили к следственному судье, который принял решение продлить его арест еще на две недели. На данный момент расследование продолжается.
Ранее в Польше задержали человека, который угрожал совершением теракта.