Полиция задержала в Москве пособника мошенников, укравших монеты на 31 млн В Москве задержан курьер мошенников, похитивших монеты на 31 млн рублей

Москва4 июн Вести.В Москве полиция задержала мужчину, который подозревается в пособничестве мошенникам. В качестве курьера он забрал у волгоградского пенсионера золотые монеты общей стоимостью более 31 млн рублей. Об этом сообщает УМВД РФ по Волгоградской области в MAX.

По материалам следствия, 74-летний житель Волгограда по указанию мошенников приобрел эти монеты в банке под воздействием мошенников. Аферисты преследовали звонками потерпевшего звонками с мая 2026.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области связались с коллегами из МВД по Республике Адыгея, где указанный курьер также занимался преступной деятельностью говорится в сообщении

Злоумышленника задержали на территории столицы. злоумышленник был задержан. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается установление причастности курьера к аналогичным преступлениям. Подозреваемый признался в содеянном.