Москва23 ноя Вести.В аэропорту Шереметьево правоохранители задержали 80-летнего Валико Джеджея - в криминальном мире он известен как вор в законе Вальтер. Об этом пишет Telegram-канал "Прайм Крайм".

Вчера в аэропорту Шереметьево по прилете из Еревана сотрудниками ГУУР МВД России задержан один из старейших действующих воров "в законе", 80-летний Валико Джеджея, более известный в криминальной среде как Вальтер говорится в публикации

Как отмечает издание, Вальтер считается старейшим из действующих воров в законе. Много лет он жил в Черногории, однако истекшая виза вынудила его уехать. Из Армении мужчину, у которого есть российское гражданство, отправили в Москву. Отвечать российским силовикам на вопрос, является ли он вором в законе, Вальтер не стал.

В Москву авторитет прилетел с двусторонней пневмонией. Он пообещал уехать из страны после операции.