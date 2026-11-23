Politico: конференция по климату в Анталье завершилась без итогового документа Politico: климатический саммит COP31 в Анталье завершился провалом

Москва23 ноя Вести.Участники 31-й конференции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP31) в Турции не смогли достичь соглашения из-за разногласий по ископаемому топливу и климатическому финансированию. Об этом пишет издание Politico.

Конференция COP31 проходила в Анталье с 9 по 22 ноября.

Против документа выступили Европейский союз, Норвегия, Панама, Маршалловы Острова, Вануату и Белиз. Основные претензии сводились к двум пунктам: нет четких обязательств по отказу от ископаемого топлива, а поддержка развивающихся стран в вопросах адаптации не обеспечена должными финансовыми гарантиями.

Председатель COP31 и министр экологии Турции Мурат Курум официально заявил, что соглашение не было достигнуто из-за отсутствия консенсуса.

Ранее сообщалось, что Эр-Рияд, принявший участие в COP31, выступил против попыток заявить, что мир вообще должен отказаться от ископаемого топлива.