Участники конференции по изменению климата отвергли финальное заявление The Guardian: участники конференции по климату отвергли финальное заявление

Москва22 ноя Вести.Участники 31-й Конференции ООН по изменению климата в Анталье отвергли вариант финального заявления, подготовленный организаторами мероприятия, сообщает The Guardian. Делегациям не понравлись слишком слабые формулировки в документе.

В тексте вообще не упоминались ископаемые энергоресурсы заявил министр экологии Ирландии Дарраг О'Брайен

А Саудовская Аравия выступила против попыток заявить, что мир вообще должен отказаться от ископаемого топлива.

Ранее климатологи рассказали, как изменение климата влияет на распространение болезней, а также о том, почему именно в России изменения климата так заметны.