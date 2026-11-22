Москва22 нояВести.Участники 31-й Конференции ООН по изменению климата в Анталье отвергли вариант финального заявления, подготовленный организаторами мероприятия, сообщает The Guardian. Делегациям не понравлись слишком слабые формулировки в документе.
В тексте вообще не упоминались ископаемые энергоресурсызаявил министр экологии Ирландии Дарраг О'Брайен
А Саудовская Аравия выступила против попыток заявить, что мир вообще должен отказаться от ископаемого топлива.
Ранее климатологи рассказали, как изменение климата влияет на распространение болезней, а также о том, почему именно в России изменения климата так заметны.