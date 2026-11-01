Политик Гигин: в Польше могут состояться досрочные выборы весной Гигин допустил проведение досрочных выборов в Польше весной

Москва1 ноя Вести.В Польше на фоне конституционного кризиса могут досрочно пройти парламентские выборы. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Официально выборы должны пройти осенью 2027 года, однако из-за ситуации, возникшей вокруг Конституционного трибунала, срок выборов может быть изменен.

Возможно назначение досрочных выборов, я этого не исключаю. Выборы могут состояться весной, но они вполне могут и дотянуть до октября, когда они должны быть по плану отметил Гигин

По его мнению, вариант с проведением досрочных выборов в Польше является оптимальным для стран-соседей. На данный момент, напомнил политик, Польша представляет собою самое милитаризируемое государство мира сейчас.

И в условиях, когда ни президент, ни правительство, ни парламент точно не контролирует все это, то это становится крайне опасным, в том числе и для нас, соседей Польши. Поэтому, если бы состоялись досрочные выборы, это было бы неплохо добавил он

Ранее экс-премьер Польши Беата Шидло предложила Европарламенту срочно обсудить политический кризис, который разгорелся вокруг Конституционного суда на ее родине.