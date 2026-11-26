Москва26 ноя Вести.Немецкое общество расколото, о чем свидетельствует низкий рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Госдумы РФ по контролю, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Морозов.

Мерц с его 11% - это фантастика для Германии. Германия - страна, где принято уважать власть, и немцы - законопослушный народ. И если рейтинг канцлера 11%, это действительно катастрофа. Это означает, что на самом деле немецкое общество взорвано изнутри. Мы просто даже не знаем такую Германию, какая она сегодня при этом канцлере заявил он

При этом, добавил Морозов, современная Европа представляет собой пример отсутствующей рациональности и логики.