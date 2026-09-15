Нимайер: глава Минфина ФРГ повел себя непрофессионально в ситуации с Силуановым

Политик Нимайер раскритиковал главу Минфина ФРГ за отношение к Силуанову Нимайер: глава Минфина ФРГ повел себя непрофессионально в ситуации с Силуановым

Москва15 сен Вести.Враждебность министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля в отношении коллеги из России Антона Силуанова в рамках встреч G20 является проявлением непрофессионализма. Об этом рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

В беседе с РИА Новости он отметил, что Клингбайль продемонстрировал свои плохие манеры.

Полагаю, Клингбайль хотел показать жесткость своей позиции и полный отказ от взаимодействия с российскими властями. Это непрофессионально сказал политик

Министр финансов ФРГ ранее заявил, что "не будет позировать для группового фото с российским министром финансов". Он уточнил, что согласовал эту позицию с другими участниками встречи.

Агентство Bloomberg передало, что демонстративный отказ Клингбайля фотографироваться с министром финансов России на встрече G20 вызвал недовольство в Вашингтоне. Подчеркивалось, что глава Минфина США Скотт Бессент выразил разочарование из-за "открыто конфронтационной позиции" немецкого политика.