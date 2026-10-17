Москва17 окт Вести.Передача под контроль Азербайджана села Тигранашен (азербайджанское название - Кярки) в Араратской области чревата рисками. В частности, через этот участок территории проходит дорога, связывающая север Армении и Ереван с Сюником и Вайоц Дзором. На это обратил внимание член Верховного органа партии "Дашнакцутюн" Герасим Варданян в документальном фильме Анны Афанасьевой "Армянская вендетта. Что стоит за арестами оппозиции в Армении", сообщает ИС "Вести".

Если мы потеряем дорогу, и она будет передана Азербайджану в результате демаркации и делимитации, у нас не останется другого альтернативного маршрута, соединяющего Сюникскую и Войотзорскую области с остальной Арменией. И вполне возможно, что эти высоты станут азербайджанскими позициями отметил он

На данный момент, пояснил политик, жителям Тигранашена ничего не объясняют.

Людям обещают деньги, чтобы убедить их уехать отсюда. Существует атмосфера страха. Со стороны властей постоянно исходят сигналы запугивания и террора, чтобы люди боялись говорить, высказываться и выражать свою позицию отметил он

Варданян полагает, что вариант передачи села Азербайджану при правительстве Никола Пашиняна вполне реалистичен.

Если здесь уже появится военное присутствие Азербайджана, то в любой момент эти области могут оказаться в окружении и блокаде, как это произошло с Арцахом. Это дорога, это община, это село, исторически, культурная и во всех остальных отношениях армянская территория. Но поскольку есть нынешние власти во главе с Николом Пашиняном, они готовы ради сохранения своей власти пойти на любые уступки сказал он

Руководитель фракции "Сильная Армения" Нарек Карапетян считает, что политика руководства страны – это политика умиротворения, чемберленизм.

Азербайджанские войска уже сейчас сейчас находятся на территории Армении, около озера Севан. Они находятся на нашей территории. А он [Пашинян] не требует, чтобы те вывели войска и говорит про их территории. Это политика потакания, чемберленизм заявил он

Что касается жителей Тигранашена, добавил он, то они не представляли, что с нынешним премьер-министром они фактически выберут снос собственных домов.