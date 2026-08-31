Москва31 авг Вести.Провал референдума о возобновлении переговоров по вступлению Исландии в Евросоюз говорит о том, что для Исландии образ ЕС потускнел. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт Международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

По всей видимости, были надежды, что все-таки большинство исландцев поддержит возобновление переговоров. Подчеркну, не вхождение в Европейский Союз, но, как минимум, возобновление переговоров о перспективах такого вхождения. Однако получилось по-другому: скептики оказались сильнее, и теперь диалог с Брюсселем откладывается на несколько лет, и перспективы его возобновления пока что неясны сказал он

Эксперт отметил, что Евросоюзу, который столкнулся с рядом кризисов, понадобится много времени, чтобы восстановить свой имидж.

Конечно, имидж Европейского Союза в глазах многих исландцев, наверное, сильно потускнел за последние годы. Европейский Союз находится в состоянии целого ряда кризисов. Европейскому Союзу нужно очень долго работать, чтобы вернуть себе имидж привлекательного интеграционного объединения, которое гарантирует процветание всем его участникам добавил он

Ранее глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказал мнение, что отказ исландцев возобновлять переговоры о присоединении к Евросоюзу, выраженный ими на референдуме, – пощечина главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону и прочим еврофилам.