Москва16 ноя Вести.Способность к самостоятельному запуску любого инвестиционного цикла – один из главных критериев суверенности. Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился политолог Дмитрий Евстафьев.

Здесь самый главный вопрос... А ведь способность к самостоятельному запуску любого инвестиционного цикла, даже такого идиотичного, как война на территории Украины, с Россией, а это тоже инвестиционный проект в конечном счете, это же один из главных критериев суверенности. Способен ты запустить самостоятельный инвестиционный цикл? Способен ты к самостоятельной, суверенной, кредитной, денежной эмиссии? Ну, значит, ты субъект. А неспособен — ты дичь. И по-другому в современном мире быть не может