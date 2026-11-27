Москва27 нояВести.Власти Финляндии выдумали образ России как врага, чтобы отвлечь внимание населения от проблем внутри страны, заявил финский политолог, бывший советник Европарламента Сакари Линден в интервью РИА Новости.
Именно с этим связано ужесточение правил выдачи виз для россиян, отметил Линден.
Финской политической элите как части трансатлантической системы Евросоюза (ЕС) и НАТО нужен внешний враг, чтобы выжить и отвлечь внимание от внутренних проблем Финляндии и системы ЕСприводит РИА Новости слова Линдена
Правительство Финляндии утвердило новые ограничения для россиян на въезд в страну.