Линден: Финляндия выдумала врага в лице РФ, чтобы отвлечь от внутренних проблем

Политолог Линден разъяснил, зачем Финляндия выдумала врага в лице России Линден: Финляндия выдумала врага в лице РФ, чтобы отвлечь от внутренних проблем

Москва27 ноя Вести.Власти Финляндии выдумали образ России как врага, чтобы отвлечь внимание населения от проблем внутри страны, заявил финский политолог, бывший советник Европарламента Сакари Линден в интервью РИА Новости.

Именно с этим связано ужесточение правил выдачи виз для россиян, отметил Линден.

Финской политической элите как части трансатлантической системы Евросоюза (ЕС) и НАТО нужен внешний враг, чтобы выжить и отвлечь внимание от внутренних проблем Финляндии и системы ЕС приводит РИА Новости слова Линдена

Правительство Финляндии утвердило новые ограничения для россиян на въезд в страну.