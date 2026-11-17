Москва17 ноя Вести.Главная причина огромной нестабильности – коллективный Запад. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог Сергей Михеев.

Он отметил, что модель лидерства коллективного Запада устарела, а амбиции и претензии на лидерство сохранились.

А есть ли вообще необходимость в том, чтобы говорить о глобальной безопасности … Такая необходимость есть, несомненно, она существует, потому что ... мы действительно балансируем на грани огромной нестабильности, на грани скатывания в большую войну, в том числе с применением ядерного оружия. Но проблема вот в чем. Где главная причина этой нестабильности? Главная причина - это коллективный Запад … модель лидерства которого с одной стороны устарела, потому что больше никто не хочет подчиняться им в таком виде, в каком это было. А с другой стороны - их амбиции и претензии на то, чтобы этим миром управлять, они сохранились