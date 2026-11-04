Москва4 ноя Вести.Позиция выбранного в Мичигане сенатора-мусульманина Абдула Эль-Сайеда крайне неоднозначная и спорная. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт по Ближнему Востоку и США, политолог Александр Каргин, комментируя его победу на выборах в Сенат США.

По его словам, Абдул Эль-Сайед, выступающий в том числе с резкой критикой действий Израиля на Ближнем Востоке, занял очень удобную позицию внутри Демократической партии.

Там набирают силу демократические социалисты, вот это ультралевое крыло, он оседлал эту волну. При этом вообще не факт, что через два года у него все будет в порядке в политическом плане, поскольку, будем откровенны, его позиция для Америки довольно радикальна. У него есть очень спорные, очень неоднозначные высказывания. И я думаю, что … при том что в Мичигане есть довольно сильная мусульманская община, но даже в Мичигане против него потом будет довольно мощная политическая борьба … Я смотрел, кто за него голосовал, даже не все мусульмане за него проголосовали. У него крайне неоднозначная, крайне спорная позиция сказал эксперт

Ранее ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Артур Демчук заявил, что Абдул Эль-Сайед победил на выборах из-за членства в Демократической партии, а не из-за религиозных взглядов и арабского происхождения.