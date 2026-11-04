Первый в США сенатор-мусульманин ответил на обвинения в связях с террористами

Сенатор-мусульманин ответил Трампу на обвинения в связях с террористами Первый в США сенатор-мусульманин ответил на обвинения в связях с террористами

Москва4 ноя Вести.Демократ Абдул Эль-Сайед, который в январе 2027 года после присяги станет первым в истории США сенатором мусульманином, ответил на обвинения в связях с террористами. Он иронично разрешил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу называть себя просто "сенатор", если главе государства сложно выговорить его имя.

Глава Белого дома в преддверии промежуточных выборов неоднократно заявлял, что Эль-Сайед, сын мигрантов из Египта, связан с "Аль-Каидой" (организация запрещена в РФ и признана террористической).

Дональд, слушай, я знаю, что тебе было сложно выговорить мое имя. Так что после того, как Джей Ди [Вэнс] приведет меня к присяге в январе, можешь просто называть меня сенатором заявил Эль-Сайед

Ранее ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук объяснил, что от штата Мичиган выиграл кандидат-мусульманин отнюдь не из-за религиозных взглядов или арабского происхождения. По его словам, у тех, кто поддерживал демократов в этом регионе, просто не было другой альтернативы.