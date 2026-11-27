Носович: что в глазах Запада Калининградская область является ахиллесовой пятой

Политолог Носович назвал Калининград "ахиллесовой пятой" РФ в глазах Запада Носович: что в глазах Запада Калининградская область является ахиллесовой пятой

Москва27 ноя Вести.Калининградская область является для Запада ахиллесовой пятой России. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, журналист-международник Александр Носович.

Тема Калининградской области является частью информационно-психологической борьбы против России. Связано это с тем, что в глазах Запада Калининградская область является ахиллесовой пятой Российской Федерации отметил он

Ранее в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские атаки на Балтике - парадоксальная ситуация. Террористическими ударами по российским судам в Средиземном и Балтийском морях Украина расширяет географию военных действий, ставя под угрозу безопасность и стран, которые снабжают киевский режим деньгами и боеприпасами.