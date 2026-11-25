Москва25 ноя Вести.Террористическими ударами по российским судам в Средиземном и Балтийском морях Украина расширяет географию военных действий, ставя под угрозу безопасность и стран, которые снабжают киевский режим деньгами и боеприпасами. Это - парадоксальная ситуация, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

То, что Украина своими террористическими действиями расширяет географию военных действий, ставя тем самым под угрозу безопасность других стран, в том числе стран, которые, собственно, снабжают Украину деньгами, снабжают Украину амуницией, боеприпасами и так далее - парадоксальная ситуация. И это, конечно - мы даже видим, что это вызывает обеспокоенность этих стран сказал Песков

21 ноября глава Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал о нападении БПЛА на российский сухогруз в международных водах Финского залива, в трех морских милях от границы РФ. Судно направлялось в Калининград, эвакуация экипажа не потребовалась. По данным источника ТАСС, на борту Sparta II находились лакокрасочные материалы.

Украинские беспилотники атаковали российский корабль "Меркурий" в порту ливийского города Бенгази в ночь на воскресенье, 22 ноября. Позже на Украине подтвердили проведение операции.