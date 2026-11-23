Москва23 нояВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности в Кремле из-за опасной тенденции по расширению террористической активности в Балтике. Такое заявление он сделал в комментарии журналистам после того, как на российский сухогруз Sparta 2 в Финском заливе была совершена атака.
Действительно очень опасная тенденция расширения террористической активности в районе Балтики. Мы это видимсообщил официальный представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ предположил, что все прибрежные страны тоже испытывают беспокойство.
Песков добавил, что "это очень опасно и ведет к нагнетанию напряженности в регионе".
Следовавший в Калининград сухогруз Sparta 2 был атакован в Финском заливе 21 ноября. Инцидент произошел в трех морских милях от российской границы.