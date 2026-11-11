Москва11 ноя Вести.Процветание черного рынка оружия в Европе приведет к страшным последствиям, ярким примером этому стал подрыв газопроводов "Северный поток". Об этом рассказал политолог Александр Сосновский в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Рынок черного оружия в Европе - это страшная штука, которая неминуемо взорвется. Самый яркий показатель того, что может произойти в Европе - это вопрос о взрывчатке, которая была использована на "Северном потоке". До сих пор вопрос о ее происхождении тщательно вскрывается. Никто не может ответить: это взрывчатка, которую украли со складов Бундесвера или которую привезли с Украины через Албанию, Болгарию и другие страны, или это уже какие-то закладки, которые сделаны в Германии и которые совершенно спокойно можно использовать отметил политолог

Взрывы на "Северных потоках" были совершены 26 сентября 2022 года. Причем за семь месяцев до этого, 8 февраля 2022 года, тогдашний президент США Байден публично обещал уничтожить газопровод.

8 февраля 2023 года в своем расследовании американский журналист Сеймур Херш пришел к выводу, что взрывы осуществили США при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops.

Чтобы отвести от себя подозрения, ЦРУ собрало и тренировало специальную группу из шести украинцев. Этой версии стали придерживаться западные СМИ. Они начали публиковать статьи, в которых якобы выявили нового виновника — яхту "Андромеда", которая управлялась украинцами. Сеймур Херш считает эту версию нежизнеспособной.