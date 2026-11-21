Политолог Картвелишвили: Грузия отказом от санкций внесла вклад в диалог с РФ

Политолог объяснил, какой вклад внесла Грузия в переговоры с Россией Политолог Картвелишвили: Грузия отказом от санкций внесла вклад в диалог с РФ

Москва21 ноя Вести.Решение не присоединяться к антироссийским санкциям Грузия внесла вклад в запуск переговорного процесса с Россией. Такое мнение высказал политолог Давид Картвелишвили, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил эксперт, Тбилиси к возобновлению диалога с Москвой подтолкнули Соединенные Штаты и Европейский союз, которые в течение нескольких лет критиковали партию "Грузинская мечта" за защиту традиционных ценностей и нежелание вести конфронтационную политику в отношении России. Он обратил внимание, что с каждым годом давление на Грузию усиливалось, что, по его словам, заставило грузинские власти активнее развивать внешнюю политику.

Решение не присоединяться к антироссийским санкциям испортило отношения с коллективным Западом, пришлось противостоять очень серьезному противнику. В то же время это можно считать вкладом грузинских властей в переговоры с Москвой сказал Картвелишвили

Политолог также не исключил полноценного восстановления дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси.

Ранее Россия и Грузия возобновили прямой диалог. Так, 19 ноября замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин встретился в Минске со спецпредставителем Грузии по связям с РФ - первым заместителем главы МИД Грузии Георгием Зурабашвили. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.