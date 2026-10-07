Политолог объяснил, почему США не восстановят присутствие на Ближнем Востоке Эксперт Семенов: США не смогут восстановить присутствие на Ближнем Востоке

Москва7 окт Вести.Соединенные Штаты серьезно теряют свое присутствие на Ближнем Востоке, потому что их войска покинули большинство военных баз в регионе. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил член правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

По его словам, у США осталась одна крупная функционирующая военная база Муваффак Салти в Иордании.

Соединенные Штаты теряют серьезно позиции, им уже не доверяют, если они так быстро оставляют базы и не могут обеспечить не только безопасность… своих партнеров, но и безопасность даже собственных баз, просто-напросто их оставляя объяснил политолог

Ранее сообщалось, что американские военные базы на Ближнем Востоке понесли настолько серьезный ущерб в результате конфликта с Ираном, что восстановление полноценного присутствия США в регионе сегодня оказалось под вопросом.