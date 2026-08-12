Политолог объяснил, почему Трамп делает акцент на борьбе с трансгендерами Дудаков: Трамп наступает на трансгендеров, чтобы отвлечь внимание от экономики

Москва12 авг Вести.Президент США Дональд Трамп вновь активно поднимает тему борьбы со сменой пола и гормональной терапией (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) для отвлечения внимания избирателей от экономических проблем в стране. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Как мы видим, с начала второй каденции Трампа началось наступление на эту расово-гендерную повестку. Действительно, в Америке уже наблюдается закрытие большого количества клиник для трансгендеров. И особенно, конечно, этих детских госпиталей, где устраивали операции по смене пола над несовершеннолетними. Поэтому здесь определенные подвижки есть, действительно Трамп это себе может в копилку записать, потому что все-таки это трансгендерное безумие, запрещенное в России, я напомню, оно поубавилось с момента прихода Трампа к власти заявил Дудаков

Эксперт подчеркнул, что возвращение к теме трансгендеров связано с нежеланием Трампа говорить о реальном положении дел в экономике.

Он снова этому уделяет так много внимания. Я думаю, что это тоже на самом деле не самый лучший показатель, потому что приходится вот эти культурные войны распалять. Вот если мы посмотрим на повестку демократов – на что они сейчас делают упор? На экономику. То, что в экономике все плохо, бензин дорогой, инфляция выросла – Трамп виноват. Трампу, по-хорошему, нужно было бы, конечно, тоже про экономику говорить, потому что это тема номер один для электората. Но говорить там не о чем, потому что ничего хорошего не происходит, поэтому приходится прибегать опять же к культурным войнам – воевать с трансгендерами, со всем остальным сказал он

Дудаков отметил, что в целом большинство американцев согласны с тем, что данный вопрос нуждается в контроле, но гораздо больше людей волнует экономика.

Ранее Трамп заявил о введении запрета на государственное финансирование операций по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних граждан в рамках госпрограммы медицинской помощи для малоимущих.