Политолог объяснил, почему Трамп поспешил с версией о рейсе Flydubai Демчук: заявление Трампа о сантехнике на рейсе Flydubai — пример экспертократии

Москва1 окт Вести.Американский президент Дональ Трамп поспешил, заявив, что самолет Flydubai спас от крушения пассажир-сантехник из Израиля. Такое мнение озвучил ИС "Вести" завкафедрой сравнительной политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Артур Демчук.

По словам эксперта, заявления Трампа построены на неполных сведениях, которые до сих пор дополняются.

Это заявление подтверждает известный феномен экспертократии… Он свои заявления строит на основе той скупой информации, которая поступила непосредственно после этого события. Вполне возможно, что через несколько дней он выдвинет какую-то другую, более убедительную и более выгодную версию развития событий. Мы так же точно слышали, как сразу после этого инцидента было сразу несколько версий произошедшего. Менялись показания относительно гражданства пилотов, и до сих пор меняются. Я думаю, что все-таки Трамп здесь немножко поторопился, но ему нужно реагировать быстро на все события, и он дал такой комментарий считает Демчук

Президент США заявил, что пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, спас израильский сантехник, который никогда не управлял воздушным судном, а базовые навыки приобрел благодаря телепередачам об авиакатастрофах. Запись выступления опубликована на портале C-Span. Уточняется, что подробности главе Белого дома передал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.