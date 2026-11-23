Политолог оценил, решится ли Зеленский на открытый конфликт с НАБУ и САП Павлив: Зеленский не осмелится выступить против НАБУ и САП из-за риска эскалации

Москва23 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не решится на открытое противостояние с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), поскольку такой шаг может спровоцировать серьезную внутриполитическую эскалацию. Об этом NEWS.ru сообщил политолог Михаил Павлив.

По его словам, в НАБУ уже имеется оперативно-розыскное дело, в котором упоминается супруга Зеленского. Пока она проходит не как фигурантка, а как объект оперативно-розыскной деятельности. Эта история тянется около двух недель, и соответствующее постановление, скорее всего, подписал прокурор.

Что касается контригры, якобы Зеленский готов выступить против НАБУ и САП, разговоры о подготовке действий против руководства структур идут еще с лета 2025 года. Однако для него переход в контрнаступление сейчас выглядит неочевидным шагом. Он и так под ударом по множеству направлений и зависит в финансовом плане от тех самых сил, которые стоят за давлением на НАБУ и САП сказал Павлив

Эксперт отметил, что атака на НАБУ и САП приведет к резкому росту напряжения с предсказуемыми последствиями. Вероятно, раскроются детали по коттеджному поселку "Династия", где подозревается экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Кроме того, по словам Павлива, готовятся или уже рассматриваются материалы в отношении главы офиса президента Кирилла Буданова и председателя Национального банка Украины Андрея Пышного.

Не факт, что Зеленский готов к внутриполитической эскалации: слишком многое сейчас висит на волоске. В отношениях с Лондоном и официальным Брюсселем у него сохраняется критическая зависимость: и в дипломатическом плане, и в финансовом резюмировал Павлив

Также политолог отметил, что "сейчас с трудом верится в его готовность к контратаке". Если же это все таки случится, решение подтвердит, что Зеленский "не просто давно оторвался от реальности, но и утратил политическое чутье, которое спасало его раньше".

Ранее сообщалось, что Зеленский начал кампанию против НАБУ и САП.