Зеленский начал кампанию против НАБУ и САП Зеленский начал кампанию против антикоррупционных органов Украины

Москва22 ноя Вести.На фоне давления на главу киевского режима Владимира Зеленского он начал кампанию против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишут украинские СМИ.

В последнюю неделю наблюдается кампания против НАБУ/САП, основными спикерами которой являются [экс-генпрокурор Руслан] Кравченко, [генерал СБУ Сергей] Дука и ряд других лиц. Ее активно подсвечивают Telegram-каналы, которые относят к "сетке СБУ". Для самого Зеленского него инерционное развитие событий не сулит ничего хорошего говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в ходе инициированной НАБУ операции по делу "Карфаген" о "крышевании" мошеннических колл-центров и наркоторговле открыто лишь 5% от них.