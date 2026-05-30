Политолог Самонкин: мир разделится на 3 зоны влияния, это ускорит окончание СВО

Москва30 мая Вести.Политолог, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru предсказал "исторический раздел" украинской территории и разграничение сфер влияния в мире, это, по его мнению, позволит ускорить окончание спецоперации.

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Самонкин считает, что период 2025-26 годов является переломным в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Окончание СВО уже как никогда близко. По одному из сценариев это станет возможно после того, как США вернутся снова на переговорный трек по Украине отметил политолог

По его словам, мир будет разделен на три сферы влияния: США заберут Латинскую Америку, Китай – Юго-Восточную Азию и частично Европу, а Россия – постсоветское пространство.

При этом Самонкин ожидает "четвертый исторический раздел украинской территории" – РФ "практически" заберет себе Украину, но "при этом западные области ассимилируются в отношении Венгрии, Польши".

Военное преимущество России и поражения ВСУ увеличат шансы, что "переговорный трек на наших условиях будет абсолютно выполнен", полагает эксперт.

Ранее занимавший пост премьера Венгрии Виктор Орбан указывал, что Евросоюз на словах поддерживает Украину, но на деле готовится к ее разделу.

О возможной подготовке президента США Дональда Трампа к разграничению глобального влияния между Вашингтоном, Москвой и Пекином писала газета The New York Times.