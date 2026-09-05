Москва5 сен Вести.Образ Кремля, как антагониста, выступает одним из главных двигателей как внутренней, так и внешней политики ряда европейских государств, включая Германию. Такую тенденцию отметила в беседе с ИС "Вести" политолог, славист Керстин Кайзер.

Она обратила внимание, что эта установка прослеживается даже в тех случаях, когда не затрагиваются темы милитаризации или отношений с Россией.

Образ врага [в лице] России - мотор внутренней и внешней политики. Даже если на предвыборных кампаниях не говорят о России и не говорят о милитаризации, то говорят о расстройстве социального государства, о том, что не хватает денег, средств на невоенную инфраструктуру, не хватает денег для инвестиций в современную инфраструктуру, в больницы, в школы. Это взаимосвязано. И образ врага в России, Кремля, влияет на внутреннюю политику в данный момент считает Кайзер

Также политолог отметила рост популярности партии "Альтернатива для Германии", связав это с реакцией общества на кризис в Германии. По ее словам, партия может серьезно изменить страну, если придет к власти.