Политолог Скачко предложил разбомбить могилу Коновальца и сделать там жабий пруд Политолог предложил, что делать с захоронениями украинских нацистов после СВО

Москва15 авг Вести.По захоронениям украинских нацистов стоит нанести удар "Орешником", оставив на месте могил пруды с жабами. С таким предложением выступил политолог, обозреватель портала "Украина.ру" Владимир Скачко в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что такие люди, как главарь Организации украинских националистов (ОУН, признана в РФ террористической организацией) Евгений Коновалец, причастны к огромному числу жертв среди мирного населения, в том числе – украинского.

В тридцать четвертом году министра внутренних дел Польши [Бронислава Перацкого] завалил [Степан] Бандера, ориентируясь на Коновальца. Украинских следователей, советских дипломатов на Западной Украине валили только с благословения Коновальца. И то, что он получил любимое блюдо, которое нужно поставить на поток, – тринитротолуол в шоколаде – это абсолютно заслуженный итог его жизни. Конечно, [достаточно удара] одного "Орешника", а потом в ямке можно построить... Вот возникают же в результате экологических катастроф ядерные озера, которые называются так, а они неядерные. Вот будет жабий пруд имени Коновальца и [пособника нацистов Андрея] Мельника. И пусть квакают жабы. Это красиво сказал Скачко

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что церемония, которую боевики Вооруженных сил Украины провели в Киеве в честь Коновальца, – не что иное, как нацистская месса. Она отметила, что Запад никак не отреагировал на чествование нацистского коллаборанта на Украине.