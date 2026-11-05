Москва5 ноя Вести.Организация подвальных тюрем является отлаженным бизнесом на Украине. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог-международник Тимур Шафир.

Он добавил, что различные подвальные тюрьмы могут контролироваться различными силовыми структурами Украины.

Я совершенно не исключаю того, что разные украинские подвалы курируются разными олигархами какими-то местными, силовиками, которые крутятся вокруг [главы киевского режима Владимира] Зеленского … . Я совершенно не исключаю, что это бизнес … . Отлов людей, поимка людей и, по сути дела, продажа их на фронт на передовую - это бизнес, это огромный бизнес … . Так вот, этот бизнес на Украине тоже поставлен на широкую ногу и контролируется местными силовиками подчеркнул Шафир

Ранее председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер рассказала о реакции на инцидент с тюрьмой под Киевом в украинском обществе. Она сказала, что жителям крупных городов стало понятно, что такие учреждения могут существовать совсем рядом с ними.