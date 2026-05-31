Москва31 маяВести.Отдельный штурмовой полк (ОШП) украинских националистов "Арей" перебросили в район Уланово в Сумской области, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Для стабилизации ситуации в районе Уланово командование ВСУ перебросило националистов из состава 253-го ОШП "Арей"говорится в сообщении
Силовики, проанализировав некрологи, пришли к выводу о существенных потерях среди националистов полка.
Полк "Арей" состоит из идейных националистов. Ранее он был 253-м отдельным штурмовым батальоном 129-й отдельной бригады теробороны и понес крупные потери при вторжении в Курскую область.
Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах сообщал со ссылкой на анализ некрологов военнослужащих ВСУ о колоссальных потерях среди личного состава 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области.