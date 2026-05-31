Полк украинских националистов переброшен к Уланово в Сумскую область ТАСС: националистов полка "Арей" перебросили к сумскому селу Уланово

Москва31 мая Вести.Отдельный штурмовой полк (ОШП) украинских националистов "Арей" перебросили в район Уланово в Сумской области, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Для стабилизации ситуации в районе Уланово командование ВСУ перебросило националистов из состава 253-го ОШП "Арей" говорится в сообщении

Силовики, проанализировав некрологи, пришли к выводу о существенных потерях среди националистов полка.

Полк "Арей" состоит из идейных националистов. Ранее он был 253-м отдельным штурмовым батальоном 129-й отдельной бригады теробороны и понес крупные потери при вторжении в Курскую область.

Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах сообщал со ссылкой на анализ некрологов военнослужащих ВСУ о колоссальных потерях среди личного состава 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области.