Польша передала России двух собак, чье возвращение блокировали активистки В Польше зоозащитницы пытались сорвать возвращение в РФ чипированных собак

Москва27 ноя Вести.В польском городе Бранево власти вернули в Россию двух собак, которые около двух недель назад самостоятельно перешли границу со стороны Калининградской области. Об этом сообщает портал RMF24.

Изначально животных планировали отправить в приют, однако во время ветеринарного осмотра у них нашли российские микрочипы. Польские службы связались с пограничниками РФ для передачи питомцев, однако процессу попытались помешать местные зоозащитницы, выступавшие против отправки собак в Россию.

Как подчеркнул мэр Бранево Якуб Борнус, активистки не смогли доказать право собственности, поэтому в рамках действующих двусторонних межгосударственных процедур животных передали на родину.