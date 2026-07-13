Москва13 июл Вести.Польша планирует создать собственный космический корабль, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск в беседе с журналистами.

Также министр финансов и экономики Польши Анджей Доманьский подтвердил готовность страны увеличить расходы в космической сфере в два раза.

Одной из целей EКA [Европейское космическое агентство], реализуемых также за счет польских взносов, является строительство… Это переломный проект первого польского космического корабля, который сможет обеспечивать намного более сильные транспортные возможности между землей и спутниками, сервис спутников, заправку и так далее