Москва5 авг Вести.Национальная прокуратура Польши прекратила дело о "дипломатической измене", связанное с крушением самолета президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Заявление об этом сделал при общении с журналистами пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак.

Следствие, проводимое 10 лет, показало, что действия польских властей в апреле и мае 2010 года не имели никаких признаков преступления в виде дипломатической измены сказал он

По словам Новака, в том числе было установлено, что власти Польши не действовали во вред своей стране и не имели такого плана.

Представитель польской прокуратуры уточнил, что сторонники версии о "дипломатической измене" обращали внимание на то, что тогдашний министр внутренних дел Польши и председатель комиссии по расследованию Ежи Миллер подписал меморандум, на основании которого Россия обязалась предоставить Польше копии записей с "черных ящиков" самолета, а оригиналы – после окончания своего расследования. Новак сообщил, что в этих событиях также не увидели признаков "дипломатической измены".

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года в Смоленской области. Погибли все 96 человек, которые находились на борту судна, включая Качиньского и его супругу Марию. Спустя год в Международном авиационном комитете (МАК) сообщили, что по результатам расследования был сделан вывод о том, что к крушению привело решение экипажа не уходить на запасной аэродром при тумане и недостатки в подготовке пилотов. Первая польская комиссия под руководством Миллера сделала аналогические выводы, посчитав причиной трагедии снижение Ту-154 ниже минимума при тумане. Однако в 2015 году власти Польши решили создать вторую комиссию, которая в итоге выступила с обвинениями в адрес РФ. Тем не менее, спустя примерно десять лет в Польше распорядились ликвидировать комиссию, а от обвинений в адрес России отказались.