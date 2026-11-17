Москва17 ноя Вести.Сейм Польши принял решение отклонить вотум недоверия правительству премьер-министра республики Дональда Туска. Об этом сообщил портал Onet.

Как напомнили журналисты, голосование было инициировано оппозиционной фракцией "Развитие плюс" бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого.

В ходе голосования во вторник депутаты отклонили вотум недоверия правительству Дональда Туска говорится в публикации

Уточняется, что в голосовании приняли участие 442 депутата. По данным Onet, 200 высказались за вынесение вотума недоверия, 242 - против.