Депутаты в Польше подняли транспарант "Туск - диктатор" во время заседания

"Туск - диктатор": такой транспарант вывесили в сейме Польши в знак протеста Депутаты в Польше подняли транспарант "Туск - диктатор" во время заседания

Москва6 ноя Вести.Депутаты польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) вывесили во время заседания сейма транспарант "Туск - диктатор". В этот момент с речью выступала председатель Европейского парламента Роберта Метсола. Заседание транслировалось в прямом эфире на сайте парламента.

Акция была направлена против премьер-министра Польши Дональда Туска, который в этот момент находился в зале. Также депутаты стали разворачивать плакаты, на которых главу кабмина обвиняли в попытке государственного переворота.

Ранее конфликт между Туском и президентом Польши Каролем Навроцким привел к протестам и волнениям у здания Конституционного суда в Варшаве. Стало известно, что политики намерены устранить разногласия во время переговоров с глазу на глаз.