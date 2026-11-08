Польский наемник ВСУ при сдаче в плен пытался спасти штаны с деньгами Разведчик Ермуханов: польский наемник ВСУ при сдаче в плен пытался спасти штаны

Москва8 ноя Вести.Воевавший на стороне ВСУ польский наемник при сдаче в плен в 2022 году под Изюмом пытался спасти свои штаны. Об этом РИА Новости рассказал ветеран специальной военной операции (СВО), бывший разведчик-снайпер Азамат Ермуханов. По его словам, в штанах поляк прятал крупную сумму денег.

Ермуханов пояснил, что поляк, несмотря на то, что его окружили российские военнослужащие, странно себя вел, скорее всего, был под действием каких-то препаратов.

Он сначала пытался найти свои штаны, а затем не отдавал их. Оказалось, что у него там в трубочку свернуты огромные суммы денег, которые ему платила Украина за наемничество рассказал российский разведчик

Российский военнослужащий отметил, что под Изюмом украинских боевиков часто брали в плен, поскольку дистанция между позициями российских сил и ВСУ не превышала 100-150 метров. Но случай с польским наемником российскому бойцу запомнился.

Но что поразило больше всего, так это его алчность, ведь он даже не интересовался, куда его ведут, так как был готов умереть за эти деньги подчеркнул Азамат Ермуханов

Американский наемник Стивен Хаббард также попал в плен под Изюмом в Харьковской области в апреле 2022 года. В октябре 2026 года 74-летний американец был освобожден по решению президента России Владимира Путина и возвращен в США.