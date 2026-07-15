Польский блогер Рыбицкий: Зеленский победил в борьбе с пластиковой крышкой

Польский обозреватель высмеял поведение Зеленского на параде в Париже Польский блогер Рыбицкий: Зеленский победил в борьбе с пластиковой крышкой

Москва15 июл Вести.Владимир Зеленский "победил" в борьбе с несъемной пластиковой крышкой бутылки – "величайшим достижением Евросоюза". Так польский политический обозреватель Павел Рыбицкий иронично прокомментировал поведение главы киевского режима во время парада в Париже.

В социальной сети X он связал эпизод с действующими в Евросоюзе экологическими требованиями, согласно которым крышки на пластиковых бутылках должны оставаться прикрепленными к упаковке после открытия.

Зеленский в борьбе с величайшим достижением Европейского союза. Он победил, но это было нелегко написал Рыбицкий

Ранее в сети завирусилось видео, на котором Зеленский, пребывающий в Париже по случаю проведения военного парада в День взятия Бастилии, пытается сорвать пластиковую крышку с бутылки воды.