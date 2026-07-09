Польский политик Толвиньский передал гумпомощь для российских военных Экс-депутат Польши Толвиньский передал гумпомощь для бойцов ВС РФ

Москва9 июл Вести.Лидер польской партии Front Кшиштоф Толвиньский передал медицинские наборы и лекарства в качестве гуманитарной помощи российским военным, об этом политик сообщил в соцсети Facebook (признана экстремистской и запрещена в России).

Толвиньский посетил Белоруссию и снял видео, как передает для российских солдат 20 комплектов первой медицинской помощи, которые были закуплены его соратниками.

Польская медицинская помощь российским солдатам подписал политик видео передачи помощи

Он отметил, что российские солдаты на передовой всегда могут рассчитывать на помощь.

Политик указал, что задачей Польши должны быть дипломатия и посредничество для прекращения конфликта, а не разжигание вражды.

Польские власти, по его словам, в украинском конфликте вели себя политически катастрофично и морально позорно.

Враждебные действия Украины должны заставить Польшу извлечь уроки: нужно готовиться к агрессии со стороны Киева и улучшать отношения с Москвой , отказавшись от "абсурдных жестов", указывалось в статье, опубликованной в конце июня в польской газете Mysl Polska.