Москва3 ноя Вести.Польский дистанционно управляемый боевой модуль A3B показал нулевую точность при стрельбе на дистанцию 1,5 километра, сообщила газета Rzeczpospolita.

В конце 2025 года Тарнувский механический завод предложил польским военным рассмотреть возможность установки на купленные у Южной Кореи танки K2 Black Panther модуля A3B.

Агентство вооружений Польши провело испытания A3B на полигоне – они включали в себя стрельбу по неподвижным и движущимся целям на расстоянии 500, 1000 и 1500 метров, с места и в движении, а также стрельбу в ночное время.

На основании полученных результатов военные пришли к выводу, что модуль A3B значительно не соответствует требованиям… При стрельбе с места по неподвижной цели средняя точность попаданий на дистанции 500 метров составила 26,7%, тогда как военные в таких условиях ожидают результат выше 90%. На дистанции 1000 метров точность составила всего 10%, в то время как требуется не менее 70%. Самые плохие результаты были получены при стрельбе на дистанции 1500 метров: точность составила 0%, хотя должна была превышать 50% говорится в публикации

Такие же неудовлетворительные результаты A3B показал при стрельбе по движущимся целям, а также при ведении огня в ночное время.

В результате польские военные рекомендовали поставить на новые танки норвежский боевой модуль Protector RS4 от компании Kongsberg.