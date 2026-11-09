Москва9 нояВести.В Саратове полицейскими выявлено 50 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.
В ведомстве рассказали, что сотрудники ППС при содействии инспекторов ДПС остановили два пассажирских автобуса, которые следовали транзитом через Саратовскую область в направлении международного автомобильного пункта пропуска " Озинки" и перевозили 110 граждан одной из республик СНГ.
В ходе проверки … было установлено, что 50 иностранных граждан находятся на территории Российской Федерации незаконноговорится в публикации
Им были назначены штрафы с последующим выдворением за пределы Российской Федерации, проинформировали в главке МВД по Саратовской области.
Два перевозивших нелегалов водителя, граждане РФ, также привлечены к административной ответственности: им придется выплатить крупные штрафы.