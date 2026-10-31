Помощь при мозолях: Минздрав разработает стандарт для взрослых пациентов Минздрав России определит стандарт медпомощи взрослым при мозолях

Москва31 окт Вести.Министерство здравоохранения России намерено утвердить стандарт оказания медицинской помощи взрослым пациентам с мозолями. Об этом стало известно из проекта приказа ведомства, который есть в распоряжении ТАСС.

Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при мозолях и омозолелостях (диагностика и лечение) согласно приложению следует из документа

В частности, для выявления заболевания планируется проводить микробиологическое исследование элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым средствам, а также запланировать осмотр дерматовенерологом.

В числе методов терапии — электрокоагуляция и лазерное разрушение тканей кожи, кроме того, допускается использование лекарств с действующим компонентом "мочевина", отмечается в проекте. Ожидается, что средняя длительность лечения составит 39 дней.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о создании в стране трехуровневой системы оказания медпомощи гражданам, которые пережили тяжелый стресс.