Москва15 окт Вести.Европейские политики пробили морально-нравственное дно. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила профессор МГИМО и доктор политических наук Елена Пономарева.

Продолжая тему информационной безопасности в более широком смысле, она упомянула европейских политиков в негативном ключе.

Я думала, что, конечно, дно европейские политики уже давно пробили морально-нравственное. Понятное дело, что они так скажем, рукоплещут нацистским преступникам, в то же время, там, скажем, сербских героев поливают грязью, которые сражались за свою землю. Это все понятно. Но когда официальные лица Польши заявляют о том, что они готовы предоставить свою территорию для террористов, как они называют, которые действуют на территории России, которых они называют, активистами, и стирается грань между понятием "терроризм" как преступления против мирных граждан, против человечности. Это уже тоже заставляет о многом задуматься