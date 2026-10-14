"В дурдоме забыли дверь закрыть": экс-депутат Рады о моральном облике Европы "Мы для них варвары": эксперт объяснил, почему Европа никогда не поймет Россию

Москва14 окт Вести.Глубокие цивилизационные противоречия и несовпадение морально-нравственных ценностей делают невозможным взаимопонимание между Россией и Европой. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Марков.

Что касается европейцев – "буду резать, не дожидаясь перитонита" - это вообще театр какой-то, знаете, как будто в дурдоме забыли на ночь дверь закрыть. И они куда-то выбегают, все время сбегают. Это невозможно на это смотреть реально, люди, у которых ни здравого смысла, ни чувства самосохранения. Мы для них варвары и дикари, потому что до сих пор с женщинами спим, понимаете? Никогда они нас не поймут. У нас цивилизационные противоречия. Они реально на нас смотрят и не понимают, потому что у них гомосексуалисты, они этим гордятся (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). А мы немодные, конченые натуралы - нам женщины нравятся заявил Марков

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что европейской руководство в своей русофобии, призывая к подготовке войне с Россией и нанесению ей стратегического поражений, превзошло нацистскую Германию. Также она с иронией поздравила премьер-министра Великобритании Кира Стармера с высокой гомосексуализацией (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) парламента королевства.